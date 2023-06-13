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Американский актёр из «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в результате ДТП

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Трит Уильямс, известный зрителям по ролям в проектах «Однажды в Америке» и «Любовь вдовца», погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года.
Американский актёр из «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в результате ДТП
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание Variety, авария произошла 12 июня. Артист разбился, когда ехал на мотоцикле. По данным полиции штата Вермонт, в Уильямса врезался внедорожник. Актёра доставили в больницу на вертолёте, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Актёрская карьера Уильямса началась в середине 1970-х. Уже в 1979-м артист получил признание, будучи номинированным на «Золотой глобус» в категории «Прорыв года» (ныне — «Новая звезда года среди актёров») за игру в драматическом мюзикле «Волосы». Затем были заметные роли в криминальной драме «Однажды в Америке», триллере «Чем заняться мертвецу в Денвере», драме «На самом дне океана». Одним из последних проектов с участием актёра стал сериал 2022 года «Мы владеем этим городом».

Трит Уильямс родился 1 декабря 1951 года в штате Коннектикут.

Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе.

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