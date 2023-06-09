В Крыму объявили штормовое предупреждение на выходных из-за грозы и ветра до 25 м/с

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в связи с непогодой.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

В Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные. Также прогнозируются грозы, град и усиление ветра до 20—25 м/с.

«На реках северного предгорья и ЮБК ожидается повышение уровней воды на 0,5—1,5 м без достижения опасных отметок», — отметили в МЧС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU заявил, что в России следует увеличить количество лесничих для более эффективной борьбы с лесными возгораниями.