В сети кинотеатров «Москино» летом пройдут бесплатные показы детских фильмов

Столичная сеть «Москино» организует бесплатные показы отечественных фильмов для детей в период летних каникул.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

Показы пройдут в девяти кинотеатрах: «Искра», «Космос», «Вымпел», «Спутник», «Берёзка», «Тула», «Молодёжный», «Салют» и «Сатурн».

Гостям покажут «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён», «Старик Хоттабыч», «Варвара-краса, длинная коса» и другие.

«В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно», — прокомментировала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».