Эколог Каюмов: в случае лесного пожара в 10 км от населённого пункта необходима эвакуация

Эколог Асхат Каюмов рассказал, при каких условиях необходимо эвакуировать населённый пункт в случае лесного пожара.

Расстояние от пожара измеряется десятками километров, объяснил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, если пожар действует в 100 км от населённого пункта, это считается безопасным. Если расстояние 10 км, необходима эвакуация. При этом все объекты следует обесточить.

«Если 30 км от возгорания, но ветер дует в вашу сторону, хороший сухой лес и нет никаких естественных преград, два-три дня — и он пришёл», — сказал Каюмов.

Он также подчеркнул, что в этом случае жителям стоит предпринять все возможные меры безопасности.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.