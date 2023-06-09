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Эколог Каюмов: в случае лесного пожара в 10 км от населённого пункта необходима эвакуация

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Эколог Асхат Каюмов рассказал, при каких условиях необходимо эвакуировать населённый пункт в случае лесного пожара.
Эколог Каюмов: в случае лесного пожара в 10 км от населённого пункта необходима эвакуация
  • РИА Новости

Расстояние от пожара измеряется десятками километров, объяснил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, если пожар действует в 100 км от населённого пункта, это считается безопасным. Если расстояние 10 км, необходима эвакуация. При этом все объекты следует обесточить.

«Если 30 км от возгорания, но ветер дует в вашу сторону, хороший сухой лес и нет никаких естественных преград, два-три дня — и он пришёл», — сказал Каюмов.

Он также подчеркнул, что в этом случае жителям стоит предпринять все возможные меры безопасности.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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