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Объявлен состав жюри литературной премии имени Арсеньева

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Стал известен состав малого и большого жюри общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева.
Объявлен состав жюри литературной премии имени Арсеньева
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Среди членов малого жюри — писательница, переводчица Анастасия (Ася) Петрова, писатель, журналист Валерий Айрапетян, писательница Любовь Безбах, писательница, журналистка, критик Айта Шапошникова, исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.

В состав большого жюри вошли прозаик, поэт, драматург Сергей Носов, прозаик, драматург Дмитрий Новиков, поэт, актёр Владислав Маленко, писательница, прозаик Александра Николашина, писатель, педагог Евгений Мамонтов.

Председатель жюри — Владислав Отрошенко, прозаик, сценарист, драматург, лауреат премии правительства России в области культуры.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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