Выставка в честь 320-летия Петербурга будет встречать гостей ПМЭФ в Пулково

Выставка фотографа «Петербургского дневника» Дмитрия Фуфаева будет встречать гостей ПМЭФ в аэропорту Пулково.

Экспозиция «Необычный Петербург» посвящена 320-летию города.

Фотограф попытался через снимки передать красоту Петербурга, познакомить гостей с его архитектурой и самобытностью.

На фотографиях представлен Невский проспект, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость и другие достопримечательности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.