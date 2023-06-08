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Выставка в честь 320-летия Петербурга будет встречать гостей ПМЭФ в Пулково

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Выставка фотографа «Петербургского дневника» Дмитрия Фуфаева будет встречать гостей ПМЭФ в аэропорту Пулково.
Выставка в честь 320-летия Петербурга будет встречать гостей ПМЭФ в Пулково
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Экспозиция «Необычный Петербург» посвящена 320-летию города.

Фотограф попытался через снимки передать красоту Петербурга, познакомить гостей с его архитектурой и самобытностью.

На фотографиях представлен Невский проспект, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость и другие достопримечательности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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