Синоптик Шувалов рассказал, когда в Санкт-Петербурге наступит летняя погода

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня, заметно похолодает, но на следующей неделе в город придёт летняя погода, сообщил синоптик Александр Шувалов.

Об этом он сказал в беседе с «МК в Питере».

Так, 9 июня в Петербурге будет дождливо, прохладно и ветрено, а столбики термометров поднимутся только до +14...+15 °C.

Такая же температура, вероятно, сохранится на выходных.

«Антициклон сменится, и подходит время белых ночей. Солнце уже работает почти 20 часов в сутки. В подельник можно рассчитывать на +20 °С, а дальше только вверх поднимается температура», — сказал синоптик.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС сообщило, что в Челябинской области ожидается похолодание после нескольких недель аномальной жары.