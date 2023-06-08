На сайте ВДНХ открыли раздел о спортивных программах и площадках
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия», — сказала Сергунина.
На ВДНХ можно заниматься воркаутом, мини-футболом, стритболом, баскетболом, гимнастикой, бразильскими единоборствами и другими активностями.
Ранее НТВ сообщало, что марафон для молодёжи по теме телеиндустрии стартует в «Технограде» на ВДНХ 11 июня.