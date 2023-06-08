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На сайте ВДНХ открыли раздел о спортивных программах и площадках

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На сайте ВДНХ создан раздел, в котором собрана вся информация о спортивных локациях и программах, заявила заммэра Наталья Сергунина.
На сайте ВДНХ открыли раздел о спортивных программах и площадках

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия», — сказала Сергунина.

На ВДНХ можно заниматься воркаутом, мини-футболом, стритболом, баскетболом, гимнастикой, бразильскими единоборствами и другими активностями.

Ранее НТВ сообщало, что марафон для молодёжи по теме телеиндустрии стартует в «Технограде» на ВДНХ 11 июня.

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