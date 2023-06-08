В Казани на мотоцикле насмерть разбилась рэп-исполнительница Альбина Сафарова

В Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Ей было 32 года.

«Альбина Сафарова не просто занималась музыкой, это было искусство, которое оставляло глубокий след в душе каждого слушателя. Её тексты были наполнены смыслом и эмоциями, которые заставляли задуматься о жизни, о любви, о боли и о смысле существования», — заявил в разговоре с «Реальным временем» продюсер исполнительницы Андрей Сабиров.

Как уточняет kp.ru, водитель автомобиля Opel стал поворачивать налево через двойную сплошную линию, чтобы заехать на заправку.

В этот момент в его бампер врезался мотоцикл Suzuki.

В результате столкновения водитель мотоцикла выжил, пассажирка скончалась на месте.

В апреле сообщалось, что певец Динар Рахматуллин, 33-летний автор композиции «Мама», был найден мёртвым в звукозаписывающей студии.