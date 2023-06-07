Фестиваль военных оркестров состоится 10 июня в Челябинской области
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.
«В программе фестиваля — репетиции духовых оркестров росгвардейских частей Уральского округа и концерт», — отмечается в сообщении.
Ожидается участие мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой и директора областного центра народного творчества Оксаны Громовой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.