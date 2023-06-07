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Фестиваль военных оркестров состоится 10 июня в Челябинской области

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Фестиваль военных оркестров войск Национального гвардии Уральского округа пройдёт 10 июня в Кыштыме.
Фестиваль военных оркестров состоится 10 июня в Челябинской области
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

«В программе фестиваля — репетиции духовых оркестров росгвардейских частей Уральского округа и концерт», — отмечается в сообщении.

Ожидается участие мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой и директора областного центра народного творчества Оксаны Громовой.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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