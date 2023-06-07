На Ленинском проспекте в Москве началась реставрация фасадов главного корпуса МИСиС, заявила заммэра Наталья Сергунина. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает НТВ.

«Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить повреждённые элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтёров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идёт подготовка к работам в интерьере», — сказала Сергунина.

Здание было построено в 1802 году по проекту архитектора Алексея Бакарева. В разное время объект перестраивали архитекторы Михаил Быковский, Александр Каминский и другие.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге Ленинградской области съезд главных архитекторов субъектов России пройдёт с 21 по 25 июня.