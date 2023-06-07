Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве началась реставрация фасадов главного корпуса МИСиС

Короткая ссылка
На Ленинском проспекте в Москве началась реставрация фасадов главного корпуса МИСиС, заявила заммэра Наталья Сергунина. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
В Москве началась реставрация фасадов главного корпуса МИСиС

Об этом сообщает НТВ.

«Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить повреждённые элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтёров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идёт подготовка к работам в интерьере», — сказала Сергунина.

Здание было построено в 1802 году по проекту архитектора Алексея Бакарева. В разное время объект перестраивали архитекторы Михаил Быковский, Александр Каминский и другие.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Выборге Ленинградской области съезд главных архитекторов субъектов России пройдёт с 21 по 25 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить