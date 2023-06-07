Актриса Котова сообщила подробности о продолжении сериала «Сёстры»

Актриса Анна Котова рассказала подробности о втором сезоне сериала «Сёстры». По её словам, это продолжение истории, в котором будет новый этап жизни у каждой из героинь.

«Мы увидим, какие появились новые обстоятельства, с какими новыми испытаниями пришлось столкнуться, какие возникли новые возможности узнать себя и повзаимодействовать с реалиями, в которых героини живут», — заявила Котова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, её героине предстоит приблизиться к себе, понять, кто она и чего хочет.

«Её ждут испытания в любви и дружбе — по этим фронтам будет много интересных событий. Она девушка бойкая, так что скучно не будет. В целом — в этом сезоне всё будет ещё веселее», — добавила Котова.

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