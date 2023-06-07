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Актриса Котова рассказала о съёмках в фильме «Первое лето»

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Актриса Анна Котова рассказала об одном из своих будущих проектов — фильме «Первое лето».
Актриса Котова рассказала о съёмках в фильме «Первое лето»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Продюсер, режиссёр хотели со мной поработать и позвали меня в проект, мне было очень приятно. Мне понравился сценарий, хотя роль небольшая, я играю маму главного героя. Я приехала на съёмки в Питер на пару дней, мы всё оперативно отсняли. Было очень душевно и комфортно», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, здорово работать с молодыми талантами и у неё нет предубеждений относительно дебютантов.

«В конце концов, сегодня они снимают первое кино, а через пять лет вполне могут стать мейджорами. Такие знакомства и приятны, и полезны», — добавила Котова.

Ранее режиссёр Сергей Урсуляк в беседе с ФАН рассказал подробности о работе с актёром Александром Яценко.

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