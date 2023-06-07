Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Актриса Котова рассказала о своей героине в сериале «Бэби-тур»

Короткая ссылка
Актриса Анна Котова рассказала подробности о своей героине в комедийном сериале «Бэби-тур» — многодетной матери Геле, которая решает вместе с подругами перебраться в США.
Актриса Котова рассказала о своей героине в сериале «Бэби-тур»
  • © МТС Медиа

«Действительно, я вижу Гелю ответственным человеком — она жена, мама. Да, она более материальная, заземлённая. На авантюрную поездку она согласилась вслед за всеми. Подруги решили поменять что-то в своих жизнях, а Геля действует по принципу «если все, то и я», — заявила Котова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, она надеется, что создателям сериала удалось показать живых людей — женщин со своими вопросами к жизни, с мечтами и желаниями.

«Безусловно, с мужчинами такое произойти не могло, ведь это история про женщин, которые едут рожать. На мой взгляд, это не вопрос национальности, а скорее вопрос идеи. Была популярна такая идея в двухтысячных — рожать за рубежом, уехать за лучшей жизнью», — отметила Котова.

Ранее режиссёр Сергей Урсуляк в беседе с ФАН рассказал подробности о работе с актёром Александром Яценко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить