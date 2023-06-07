Актриса Котова рассказала о своей героине в сериале «Бэби-тур»

Актриса Анна Котова рассказала подробности о своей героине в комедийном сериале «Бэби-тур» — многодетной матери Геле, которая решает вместе с подругами перебраться в США.

«Действительно, я вижу Гелю ответственным человеком — она жена, мама. Да, она более материальная, заземлённая. На авантюрную поездку она согласилась вслед за всеми. Подруги решили поменять что-то в своих жизнях, а Геля действует по принципу «если все, то и я», — заявила Котова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, она надеется, что создателям сериала удалось показать живых людей — женщин со своими вопросами к жизни, с мечтами и желаниями.

«Безусловно, с мужчинами такое произойти не могло, ведь это история про женщин, которые едут рожать. На мой взгляд, это не вопрос национальности, а скорее вопрос идеи. Была популярна такая идея в двухтысячных — рожать за рубежом, уехать за лучшей жизнью», — отметила Котова.

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