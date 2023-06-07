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Кинолог Голубев посоветовал начинающим собаководам не заводить хаски

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы начинающим собаководам по выбору питомца.
Кинолог Голубев посоветовал начинающим собаководам не заводить хаски
  • Gettyimages.ru
  • © Oskay Anemlese / 500px

«Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как считает эксперт, для новичков не подходят, например, хаски и тибетский мастиф.

Если нет готовности к ежедневным активным прогулкам или занятиям, то не стоит заводить джек-рассел-терьера.

«Питомцы, которые требуют особого ухода, могут не подойти начинающему собаководу. Например, пули или афганская борзая. Их шерсть требует специального подхода», — отметил Голубев.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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