Кинолог Голубев посоветовал начинающим собаководам не заводить хаски

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы начинающим собаководам по выбору питомца.

«Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как считает эксперт, для новичков не подходят, например, хаски и тибетский мастиф.

Если нет готовности к ежедневным активным прогулкам или занятиям, то не стоит заводить джек-рассел-терьера.

«Питомцы, которые требуют особого ухода, могут не подойти начинающему собаководу. Например, пули или афганская борзая. Их шерсть требует специального подхода», — отметил Голубев.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.