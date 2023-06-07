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В Москве летние кинотеатры будут работать в восьми парках

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Летние кинотеатры будут открыты в восьми столичных парках, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В Москве летние кинотеатры будут работать в восьми парках

На больших экранах покажут ленты российских и советских режиссёров, а также мультфильмы, передаёт НТВ.

«Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — сообщила Сергунина.

Кинотеатры откроют в парке Олимпийской деревни, «Ангарские пруды», в парке Горького, на площадке «Москино Сокольники», в Бабушкинском парке, в Саду имени Баумана и других.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.

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