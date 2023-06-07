Скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Валентина Гришокина

На 79-м году жизни скончалась актриса советского кино и телевидения, артистка дубляжа Валентина Гришокина.

Как пишет «Российская газета», актриса родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. В 1969-м окончила актёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Снималась в фильмах: «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение», «Нюхач», «Подкидыш».

С начала 70-х работала как актриса дубляжа в фильмах «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо» и многих других.

Ранее НСН сообщала, что заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет.