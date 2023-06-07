Ветврач Михеева: животных следует обрабатывать от насекомых перед выездом на природу

Главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева напомнила, что домашних собак и кошек перед поездкой на природу необходимо обработать от блох и клещей.

Обработку животного проводят за один-три дня до выезда, используя таблетки или капли, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru». Если же в качестве средства для отпугивания насекомых используется ошейник от блох и клещей, то он должен плотно прилегать к телу животного, отметила специалист.

При этом одновременно использовать средства от гельминтов и от блох и клещей не стоит, так как действующие вещества в составе препаратов могут быть одни и те же, что может повлечь передозировку, уточнила Михеева.

Ситуационно допускается применение инсектоакарицидных спреев короткого действия. Их наносят на шерсть животного непосредственно перед прогулкой в лесу или в поле, заключила Михеева.

Ранее кандидат биологических наук заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в беседе с ФАН заявил, что перед походом в лес нужно использовать отпугивающие акарицидные средства.