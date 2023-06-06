В Петербурге обсудили идею воссоздания колокольни Растрелли

На заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга обсудили идею воссоздания колокольни Растрелли, которую архитектор задумывал как часть ансамбля Смольного собора.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Инициатор дискуссии — Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

Как напомнила секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелёва, строительство прервали в процессе возведения собора. Построить колокольню так, как это было задумано, в настоящее время почти невозможно.

На заседании были предложены альтернативные варианты для размещения объекта, например, на участке в излучине Невы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.