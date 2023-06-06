В Уфе объявили программу мероприятий в честь Дня города

В Уфе рассказали о программе мероприятий, запланированных на 12 июня, когда будет отмечаться День города.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, запланированы церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы, стеле «Уфа — город трудовой доблести», памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.

Также пройдёт фестиваль спорта, парад судов, концерт «Уфа — любимый город».

Кроме того, состоятся фестивали «Блогеры России» и «Уфа, гуляем!».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.