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Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню России

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Музыкальная программа «Поющих мостов» в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные будет посвящена Дню России.
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню России
  • РИА Новости

«Специально ко Дню России мы приготовили для зрителей балетный плейлист и плейлист из музыки участников знаменитого содружества русских композиторов XIX века «Могучая кучка». Они прозвучат в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник», — заявил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

В частности, прозвучат отрывки из балетов «Шахерезада», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Светлый ручей» и «Медный всадник».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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