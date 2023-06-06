Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню России

Музыкальная программа «Поющих мостов» в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные будет посвящена Дню России.

«Специально ко Дню России мы приготовили для зрителей балетный плейлист и плейлист из музыки участников знаменитого содружества русских композиторов XIX века «Могучая кучка». Они прозвучат в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник», — заявил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

В частности, прозвучат отрывки из балетов «Шахерезада», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Светлый ручей» и «Медный всадник».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.