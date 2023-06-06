Фестиваль народов Севера пройдёт 14—17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ

Международный фестиваль народов Севера «Душа России» пройдёт 14—17 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает «МК в Питере».

Фестиваль — часть плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. Оператором мероприятий является Фонд Росконгресс.

«Возможность участия в мастер-классах по традиционным ремёслам с многовековой историей, которую представляет фестиваль «Душа России», позволяет не только получить исключительный духовный опыт, но и оказывает всестороннюю и важную поддержку нашим общим усилиям по сохранению традиционного уклада жизни коренных народов российского Севера, их уникальных культурных особенностей», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЭФ Антон Кобяков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.