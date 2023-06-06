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В Удмуртии началась работа по ликвидации борщевика вдоль региональных трасс

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В Удмуртии приступили к работе по ликвидации борщевика Сосновского вдоль региональных трасс.
В Удмуртии началась работа по ликвидации борщевика вдоль региональных трасс
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

К настоящему времени очищены участки дорог в Сарапульском, Увинском, Кезском и Завьяловском районах.

«Комплексную работу по борьбе с борщевиком мы проводим третий год подряд. В этом году на региональных трассах работаем механизированным способом», — заявил исполняющий обязанности начальника КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов.

Всего планируется очистить 92 участка трасс.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.

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