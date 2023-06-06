В Москве планируют восстановить шесть купеческих домов в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Среди знаковых памятников купеческой эпохи — дом №19 (строение №1) на улице Бахрушина. Здание построено в 1887 году. Восстановительные работы начались в 2022-м. Специалисты уже отремонтировали подъезд, крышу и подвал, заменили инженерные системы.
Также в работе находится дом №1б (строение №1) на Кожевнической улице.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.