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В Москве планируют восстановить шесть купеческих домов в 2023 году

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В Москве продолжаются работы по ремонту памятников архитектуры, в том числе купеческих домов. Шесть таких исторических зданий будут восстановлены в 2023 году.
В Москве планируют восстановить шесть купеческих домов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди знаковых памятников купеческой эпохи — дом №19 (строение №1) на улице Бахрушина. Здание построено в 1887 году. Восстановительные работы начались в 2022-м. Специалисты уже отремонтировали подъезд, крышу и подвал, заменили инженерные системы.

Также в работе находится дом №1б (строение №1) на Кожевнической улице.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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