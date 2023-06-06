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Кинофестиваль «Окно в Европу» переименован в «Выборг»

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Фестиваль российского кино «Окно в Европу» сменил название на «Выборг».
Кинофестиваль «Окно в Европу» переименован в «Выборг»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, организаторы приняли решение о смене названия в связи с непростой ситуацией в мире, а также для того, чтобы подчеркнуть место проведения фестиваля — город Выборг.

«Как известно, ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Фестиваль российского кино в Выборге остаётся событием, нацеленным на культурный диалог. К тому же, в свете происходящих в мире событий, нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры», — заявили члены оргкомитета.

Фестиваль российского кино «Выборг» проходит ежегодно начиная с 1993-го. В этом году он состоится с 4 по 11 августа.

Ранее стало известно, что в Крыму открыли фестиваль «Великое русское слово».

 

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