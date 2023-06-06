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Специалист Васильева: Россия заботится о красоте русского языка для будущих поколений

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Ольга Васильева, председатель попечительского совета Российской академии образования, заявила, что Россия заботится о красоте и чистоте русского языка ради будущих поколений.
Специалист Васильева: Россия заботится о красоте русского языка для будущих поколений
  • РИА Новости

«Это не просто язык международного общения, который признаётся мировым сообществом. Это проводник культуры, духовно-нравственных ценностей для миллионов людей по всему миру», — отметила Васильева в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, родной русский язык, русская литература и история — те школьные предметы, которые формируют личность.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, проводится культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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