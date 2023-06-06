В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

В Челябинской области до 8 июня ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду, 7 июня, температура воздуха составит +26 °С, порывы ветра — до 18 м/с.

В горных районах ночью возможны сильные дожди и ливни, местами грозы, град, шквалы до 25 м/с.

В четверг, 8 июня, прогнозируются дожди, а жара прекратится. В ночное время +7...+12 °С, днём до +24 °С.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.