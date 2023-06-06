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Новый температурный рекорд зафиксировали в Кургане

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В Кургане установлен новый температурный рекорд. Его зафиксировали в понедельник, 5 июня.
Новый температурный рекорд зафиксировали в Кургане
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«В Кургане 5 июня был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил 35,1 градуса выше нуля. Прошлый рекорд был +34,9 °С в 2010 году», — заявили синоптики.

В среду, 7 июня, в регионе сохранится аномально жаркая погода. Температура воздуха будет выше нормы на семь градусов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

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