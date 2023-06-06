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Столичные парки подготовили мероприятия в рамках фестиваля «Музыка без границ»

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Летний фестиваль «Музыка без границ» пройдёт в Москве с 6 по 15 июня. Столичные парки подготовили для посетителей насыщенную программу.
Столичные парки подготовили мероприятия в рамках фестиваля «Музыка без границ»
  • Gettyimages.ru

Гостей ждут лекции, музыкальные вечера, уроки танцев, литературные собрания, театральные кружки, спортивные секции, сообщает газета «Дни.ру».

Цикл прогулок, посвящённых российским писателям и поэтам, организован в парке «Дубки».

В парке «Фили» проведут занятия для желающих выучить английский, испанский или китайский язык. В саду «Эрмитаж», Гончаровском и Таганском парках пройдут мастер-классы по танцам.

Школьники, любящие природу, смогут посетить «Экологический штаб» в парке «Кузьминки».

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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