Столичные парки подготовили мероприятия в рамках фестиваля «Музыка без границ»
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Гостей ждут лекции, музыкальные вечера, уроки танцев, литературные собрания, театральные кружки, спортивные секции, сообщает газета «Дни.ру».
Цикл прогулок, посвящённых российским писателям и поэтам, организован в парке «Дубки».
В парке «Фили» проведут занятия для желающих выучить английский, испанский или китайский язык. В саду «Эрмитаж», Гончаровском и Таганском парках пройдут мастер-классы по танцам.
Школьники, любящие природу, смогут посетить «Экологический штаб» в парке «Кузьминки».
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».