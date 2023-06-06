В Казани «Том Сойер Фест» состоится 10 июня

Очередной, VIII сезон фестиваля «Том Сойер Фест — Казань» пройдёт в субботу, 10 июня.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Гостей ждут мастер-классы, концерты, тематическая выставка, а также истории местных жителей об уникальных памятниках архитектуры.

Проект направлен на восстановление облика деревянных зданий и исторической среды города.

В этом году участники «Том Сойер Фест» приведут в порядок детали на фасаде деревянных домов. Запланированы и работы по созданию сквера, посвящённого фестивалю и старой Казани.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.