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Зельфира Трегулова рассказала о своей книге «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд»

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Бывший генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о своей книге «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд». Она отметила, что замысел принадлежит редакторам издательства «АСТ», которых заинтересовали, в частности, фильмы «Третьяковка с Сергеем Шнуровым» и «Третьяковка с Константином Хабенским».
Зельфира Трегулова рассказала о своей книге «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд»
  • РИА Новости

«Идея была в том, чтобы сохранить непосредственность устного рассказа, уточнив мысли и формулировки. То есть это не академический труд, а продолжение прогулок по музею», — заявила Трегулова в беседе с «Российской газетой».

По её словам, так как книга основана на диалогах, многие повороты «внутри маршрута» определены собеседниками.

«Когда мы с Константином Хабенским стояли перед картиной Родченко «Чёрное на чёрном», он предложил неожиданную метафору — очень эмоциональный образ, который для меня был совсем не очевиден. Но дал шанс взглянуть на это полотно, которое писалось в полемике с «Белым на белом» Малевича, вне контекста этих споров», — пояснила Трегулова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.

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