Зельфира Трегулова рассказала о своей книге «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд»
- РИА Новости
«Идея была в том, чтобы сохранить непосредственность устного рассказа, уточнив мысли и формулировки. То есть это не академический труд, а продолжение прогулок по музею», — заявила Трегулова в беседе с «Российской газетой».
По её словам, так как книга основана на диалогах, многие повороты «внутри маршрута» определены собеседниками.
«Когда мы с Константином Хабенским стояли перед картиной Родченко «Чёрное на чёрном», он предложил неожиданную метафору — очень эмоциональный образ, который для меня был совсем не очевиден. Но дал шанс взглянуть на это полотно, которое писалось в полемике с «Белым на белом» Малевича, вне контекста этих споров», — пояснила Трегулова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.