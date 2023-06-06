Ночной ультрамарафон Crazy Owl Zavidovo пройдёт 10—11 июня в Тверской области
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Ожидается около 2 тыс. участников. Они преодолеют трейловые дистанции на выбор: 50 км или 20 км.
Также запланирован детский забег на 1 км.
Перед стартом состоятся концерт и ночное шоу.
«Наша идея была создать такой ультрамарафон, где участники смогут не только попробовать свои силы в необычном формате соревнований, но и почувствовать силу комьюнити, провести время с единомышленниками и насладиться отдыхом от суеты мегаполиса в живописных природных местах», — заявил ультрамарафонец и основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.
На финише все, кто уложится во временной лимит, получат медали с уникальным дизайном.