Ночной ультрамарафон Crazy Owl Zavidovo пройдёт 10—11 июня в Тверской области

Ночной ультрамарафон Crazy Owl Zavidovo состоится 10—11 июня в Тверской области. Он пройдёт в пятый раз.

Ожидается около 2 тыс. участников. Они преодолеют трейловые дистанции на выбор: 50 км или 20 км.

Также запланирован детский забег на 1 км.

Перед стартом состоятся концерт и ночное шоу.

«Наша идея была создать такой ультрамарафон, где участники смогут не только попробовать свои силы в необычном формате соревнований, но и почувствовать силу комьюнити, провести время с единомышленниками и насладиться отдыхом от суеты мегаполиса в живописных природных местах», — заявил ультрамарафонец и основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.

На финише все, кто уложится во временной лимит, получат медали с уникальным дизайном.