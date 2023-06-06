Филолог Откидыч высказалась об изменении отношения к смайликам в онлайн-переписке
В переписке в соцсетях и мессенджерах наличие точки трактуется зачастую как признак недоброжелательности или токсичности, а закрывающая скобка, обозначающая улыбку, меняет свой статус с положительного на нейтральный, сообщила эксперт в интервью ИА PrimaMedia.
По её словам, отсутствие такой скобки многих тревожит, потому что воспринимается как негативный сигнал.
«В интернете даже ходила такая шутка: «Тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят». Конечно, это гиперболизация, но доля правды о том, как воспринимается закрывающая скобка, здесь есть», — отметила Откидыч.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».