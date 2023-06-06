Филолог Откидыч высказалась об изменении отношения к смайликам в онлайн-переписке

Филолог кафедры русского языка и литературы Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Елизавета Откидыч отметила, что русский язык постоянно меняется. В особенности это заметно на примере того, как строится в современных реалиях интернет-коммуникация.

В переписке в соцсетях и мессенджерах наличие точки трактуется зачастую как признак недоброжелательности или токсичности, а закрывающая скобка, обозначающая улыбку, меняет свой статус с положительного на нейтральный, сообщила эксперт в интервью ИА PrimaMedia.

По её словам, отсутствие такой скобки многих тревожит, потому что воспринимается как негативный сигнал.

«В интернете даже ходила такая шутка: «Тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят». Конечно, это гиперболизация, но доля правды о том, как воспринимается закрывающая скобка, здесь есть», — отметила Откидыч.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».