МЧС Приморья возьмёт шефство над леопардом

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю планируют заключить соглашение с национальным парком «Земля леопарда» и взять шефство над одним из хищников.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Вместе с тем спасатели намерены контролировать пожарную ситуацию на территории заповедника — участвовать в профилактических мероприятиях по предупреждению палов и ландшафтных возгораний.

Сотрудники ведомства планируют принимать участие и в субботниках, сажать деревья и вести работу с населением.

Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.