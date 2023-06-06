МЧС Приморья возьмёт шефство над леопардом
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Вместе с тем спасатели намерены контролировать пожарную ситуацию на территории заповедника — участвовать в профилактических мероприятиях по предупреждению палов и ландшафтных возгораний.
Сотрудники ведомства планируют принимать участие и в субботниках, сажать деревья и вести работу с населением.
Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.