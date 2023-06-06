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В 2023 году онлайн-гид «Узнай Москву» отмечает десятилетие

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект «Узнай Москву», созданный в 2013 году, отмечает десятилетний юбилей.
В 2023 году онлайн-гид «Узнай Москву» отмечает десятилетие
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что онлайн-гид «Узнай Москву» сегодня насчитывает 256 прогулочных маршрутов, 29 виртуальных туров и более 100 квизов.

Также на портале можно найти информацию о более чем 2 тыс. зданий, 350 музеях, 690 памятниках и 470 знаковых местах.

«Проект давно шагнул за пределы Садового кольца. Устроить увлекательную экскурсию можно и по родному району. Есть маршруты и по Преображенке, и по Нагатинскому Затону, Отрадному или Куркину — охвачено 43 района», — отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.

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