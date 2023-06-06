В Ленобласти намерены создать кластер экотроп
- РИА Новости
Дрозденко 5 июня провёл первое заседание рабочей группы по созданию экотроп и развитию туризма в лесах региона. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Письменные предложения экспертов будут изучены и оформлены в нормативную базу.
В частности, помимо экотроп, планируется установить в туристических местах теневые навесы, киоски, туалеты, душевые и кабинки для переодевания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоялась в Московской области в мае.