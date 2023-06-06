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Ветврач Карулина посоветовала ответственно отнестись к выбору зоогостиницы

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Ветеринарный врач Алина Карулина (Гущина) рассказала, как выбрать зоогостиницу для питомца и как подготовить его к переезду в место временного содержания.
Ветврач Карулина посоветовала ответственно отнестись к выбору зоогостиницы
  • Gettyimages.ru

Не стоит отдавать животное в первое попавшееся место. Так, в интервью kp.ru специалист посоветовала вначале посетить отель для животных, оценить обстановку, ознакомиться с отзывами.

«В заведении, которое серьёзно подходит к своей работе, у вас обязательно попросят ветпаспорт и отметки о вакцинации», — отметила Карулина.

Также она напомнила, что перед отправкой в гостиницу животное должно быть обработано от внешних и внутренних паразитов. При наличии хронических заболеваний лучше отдать питомца на домашнюю передержку проверенному человеку, заключила эксперт.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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