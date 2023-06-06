Ветврач Карулина посоветовала ответственно отнестись к выбору зоогостиницы
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Не стоит отдавать животное в первое попавшееся место. Так, в интервью kp.ru специалист посоветовала вначале посетить отель для животных, оценить обстановку, ознакомиться с отзывами.
«В заведении, которое серьёзно подходит к своей работе, у вас обязательно попросят ветпаспорт и отметки о вакцинации», — отметила Карулина.
Также она напомнила, что перед отправкой в гостиницу животное должно быть обработано от внешних и внутренних паразитов. При наличии хронических заболеваний лучше отдать питомца на домашнюю передержку проверенному человеку, заключила эксперт.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.