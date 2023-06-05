Выставка народных промыслов открылась в Нижегородском кремле
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Среди экспонатов — произведения мастеров художественных промыслов из собрания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Российского этнографического музея, Балахнинского музейного историко-художественного комплекса и центра традиционной культуры «Константиново поле».
«Новая выставка в Манеже показывает путь мастеров, их развитие. Здесь можно узнать и про деревянные ложки, и про гончаров, и про колокольчики. Но это всё же выставка не про ремесло, а про человека и про его взаимодействие с материалом», — заявила министр культуры региона Наталья Суханова.
Посетить выставку можно до 17 сентября.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.