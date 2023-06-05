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Выставка народных промыслов открылась в Нижегородском кремле

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Выставка «Кустарь-художник: от промысла к народному искусству» открылась в Манеже Нижегородского кремля.
Выставка народных промыслов открылась в Нижегородском кремле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Среди экспонатов — произведения мастеров художественных промыслов из собрания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Российского этнографического музея, Балахнинского музейного историко-художественного комплекса и центра традиционной культуры «Константиново поле».

«Новая выставка в Манеже показывает путь мастеров, их развитие. Здесь можно узнать и про деревянные ложки, и про гончаров, и про колокольчики. Но это всё же выставка не про ремесло, а про человека и про его взаимодействие с материалом», — заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

Посетить выставку можно до 17 сентября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.

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