Фестиваль-конкурс «Гармония» откроется 12 июня в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Запланирован флешмоб «Гармони Тюмени играют». Также лауреат международных премий Павел Уханов и группа GармоньDrive исполнят народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.
После муниципальных этапов состоятся зональные, а лучших музыкантов определят на областном этапе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.