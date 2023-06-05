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Фестиваль-конкурс «Гармония» откроется 12 июня в Тюмени

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Открытие Областного фестиваля-конкурса гармонистов «Гармония» состоится 12 июня в Тюмени.
Фестиваль-конкурс «Гармония» откроется 12 июня в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Запланирован флешмоб «Гармони Тюмени играют». Также лауреат международных премий Павел Уханов и группа GармоньDrive исполнят народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.

После муниципальных этапов состоятся зональные, а лучших музыкантов определят на областном этапе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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