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Синоптик Кичанова высказалась об уникальной жаре в Новосибирской области

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Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова прокомментировала жару в Новосибирской области. По её словам, жара в +35...+39 °С, которая держится в регионе в течение десяти дней, является совершенно уникальной для региона погодой.
Синоптик Кичанова высказалась об уникальной жаре в Новосибирской области
  • РИА Новости

«Если +25...+30 °С ранее для нас были высокими значениями температур, то сейчас уже +35 °С. Критерий стал выше», — сказала эксперт в беседе с Сиб.фм.

По её словам, весь остальной месяц ожидается температура воздуха на один-два градуса выше нормы.

До 9 июня в области возможна жара до +39 °С, что станет рекордной температурой за всю историю наблюдений.

Ранее URA.RU сообщало, что на юге Тюменской области до 7 июня сохранится аномально жаркая погода.

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