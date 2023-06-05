Синоптик Кичанова высказалась об уникальной жаре в Новосибирской области
- РИА Новости
«Если +25...+30 °С ранее для нас были высокими значениями температур, то сейчас уже +35 °С. Критерий стал выше», — сказала эксперт в беседе с Сиб.фм.
По её словам, весь остальной месяц ожидается температура воздуха на один-два градуса выше нормы.
До 9 июня в области возможна жара до +39 °С, что станет рекордной температурой за всю историю наблюдений.
Ранее URA.RU сообщало, что на юге Тюменской области до 7 июня сохранится аномально жаркая погода.