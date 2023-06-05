Синоптик Кичанова высказалась об уникальной жаре в Новосибирской области

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова прокомментировала жару в Новосибирской области. По её словам, жара в +35...+39 °С, которая держится в регионе в течение десяти дней, является совершенно уникальной для региона погодой.

«Если +25...+30 °С ранее для нас были высокими значениями температур, то сейчас уже +35 °С. Критерий стал выше», — сказала эксперт в беседе с Сиб.фм.

По её словам, весь остальной месяц ожидается температура воздуха на один-два градуса выше нормы.

До 9 июня в области возможна жара до +39 °С, что станет рекордной температурой за всю историю наблюдений.

Ранее URA.RU сообщало, что на юге Тюменской области до 7 июня сохранится аномально жаркая погода.