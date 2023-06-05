Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня

На юге Тюменской области до 7 июня сохранится аномально жаркая погода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода», — сказано в материале.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на +10 °С и выше.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что потепление в средней полосе России будет наступать постепенно.