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Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня

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На юге Тюменской области до 7 июня сохранится аномально жаркая погода.
Аномальная жара сохранится на юге Тюменской области до 7 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода», — сказано в материале.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на +10 °С и выше.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что потепление в средней полосе России будет наступать постепенно.

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