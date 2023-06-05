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Фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Самаре 8—10 июня

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Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» состоится 8—10 июня в Самаре.
Фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Самаре 8—10 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Фестиваль освещает широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды.

Программа включает смотры-конкурсы, научные конференции и тематические выставки.

Темой в 2023 году стало «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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