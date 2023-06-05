Фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Самаре 8—10 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Фестиваль освещает широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды.
Программа включает смотры-конкурсы, научные конференции и тематические выставки.
Темой в 2023 году стало «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.