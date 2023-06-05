В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни нашли место могилы Николая Гирса

В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни, которая расположена при въезде в Стрельну, нашли точное место утраченной в советские годы могилы Николая Гирса, известного русского дипломата, занимавшего пост министра иностранных дел Российской империи с 1882 по 1895 год.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

При содействии Историко-дипломатического центра при СПбГУ уже начались масштабные работы по реконструкции захоронения.

В семейной усыпальнице погребены несколько поколений Гирсов, в том числе и внук министра — морской офицер Михаил Гирс, погибший в Цусимском сражении.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.