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В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни нашли место могилы Николая Гирса

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В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни, которая расположена при въезде в Стрельну, нашли точное место утраченной в советские годы могилы Николая Гирса, известного русского дипломата, занимавшего пост министра иностранных дел Российской империи с 1882 по 1895 год.
В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни нашли место могилы Николая Гирса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

При содействии Историко-дипломатического центра при СПбГУ уже начались масштабные работы по реконструкции захоронения.

В семейной усыпальнице погребены несколько поколений Гирсов, в том числе и внук министра — морской офицер Михаил Гирс, погибший в Цусимском сражении.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

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