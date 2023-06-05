В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни нашли место могилы Николая Гирса
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
При содействии Историко-дипломатического центра при СПбГУ уже начались масштабные работы по реконструкции захоронения.
В семейной усыпальнице погребены несколько поколений Гирсов, в том числе и внук министра — морской офицер Михаил Гирс, погибший в Цусимском сражении.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.