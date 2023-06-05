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Проект «Три дня дождя» закрыли после сорванного концерта в Екатеринбурге

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Музыкальную группу «Три дня дождя» закрыли после того, как вокалист Глеб Викторов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сорвал концерт в Екатеринбурге.
Проект «Три дня дождя» закрыли после сорванного концерта в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале лейбла IZBA.

«Проект закрыт на неопределённый срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье», — говорится в сообщении.

По словам продюсера, перед выходом на сцену с Викторовым всё было в порядке.

«Выпил он немного, сейчас будем разбираться, то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 минут до концерта он был норм. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!» — написал представитель группы.

Во время концерта в Екатеринбурге Викторов вышел на сцену, не будучи способным устоять на месте и продолжить выступление.

Как сообщает «Коммерсантъ», начальник отдела защиты прав потребителей свердловского Роспотребнадзора Татьяна Шулешова оценила инцидент как нарушение условий договора и посоветовала зрителям потребовать вернуть деньги за билеты.

Ранее солист группы Quest Pistols упал со сцены на выступлении в Молдавии.

 

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