«Открой#Моспром» получил награду в рамках программы «Лучшие социальные проекты России»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
Овчинский подчеркнул, что благодаря проекту «Открой#Моспром» жители города могут познакомиться с работой промышленного сектора столицы.
С 2019 года по этому проекту организовали свыше 1,8 тыс. экскурсий, более 500 мастер-классов и 65 онлайн-туров.
Как уточняется, программа «Лучшие социальные проекты России» прошла на XI форуме «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие».
Ранее на сайте НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщалось, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3,2 тыс. человек.