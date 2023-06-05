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«Открой#Моспром» получил награду в рамках программы «Лучшие социальные проекты России»

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что проект «Открой#Моспром» удостоился награды в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России».
«Открой#Моспром» получил награду в рамках программы «Лучшие социальные проекты России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

Овчинский подчеркнул, что благодаря проекту «Открой#Моспром» жители города могут познакомиться с работой промышленного сектора столицы.

С 2019 года по этому проекту организовали свыше 1,8 тыс. экскурсий, более 500 мастер-классов и 65 онлайн-туров.

Как уточняется, программа «Лучшие социальные проекты России» прошла на XI форуме «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие».

Ранее на сайте НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщалось, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3,2 тыс. человек.

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