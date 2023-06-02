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Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдёт 3 июня в Оренбурге

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Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится в субботу, 3 июня, в Оренбурге.
Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдёт 3 июня в Оренбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56

Приём заявок завершён. К гонке допустят тех, кто прошёл медкомиссию. Им предстоит преодолеть дистанцию от 200 м до 7 км.

Стартовать велосипедисты будут у стадиона «Оренбург», финишировать — на улице Прохоренко. Призёры в каждой возрастной группе получат медали и дипломы Минспорта России.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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