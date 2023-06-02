Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Спецпроект канала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры

Короткая ссылка
Специальный проект телеканала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры. Лучшие социальные практики России были объявлены в Тверской области.
Спецпроект канала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры
  • Gettyimages.ru

В рамках проекта известные деятели культуры и представители разных профессий со всей страны читают любимые стихи.

«Мы получаем очень большое количество откликов, писем. Люди очень хотят читать стихи. Мы рады, потому что мы не ожидали, что наша страна такая читающая, любящая классику, как это было в Советском Союзе, что у нас столько людей, которые чувствуют слово и ценят его», — заявила Юлия Ермилова, заместитель генерального директора Общественного телевидения России.

Всего наградами отмечены 100 российских компаний, внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить