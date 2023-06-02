Спецпроект канала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры

Специальный проект телеканала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры. Лучшие социальные практики России были объявлены в Тверской области.

В рамках проекта известные деятели культуры и представители разных профессий со всей страны читают любимые стихи.

«Мы получаем очень большое количество откликов, писем. Люди очень хотят читать стихи. Мы рады, потому что мы не ожидали, что наша страна такая читающая, любящая классику, как это было в Советском Союзе, что у нас столько людей, которые чувствуют слово и ценят его», — заявила Юлия Ермилова, заместитель генерального директора Общественного телевидения России.

Всего наградами отмечены 100 российских компаний, внедряющих социальные инициативы в свою деятельность.