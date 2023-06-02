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Талисманом «Русского Радио» стал белогрудый гималайский медведь

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«Русское Радио» взяло под опеку белогрудого гималайского медведя из Московского зоопарка. Медведь станет не только подшефным животным радиостанции, но и её талисманом.
Талисманом «Русского Радио» стал белогрудый гималайский медведь
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Мы, «Русское Радио», много лет привлекаем внимание нашей аудитории к проблемам экологии, диких животных. Гималайский медведь занесён в Красную книгу, это редкий исчезающий вид», — заявил ведущий Дмитрий Оленин.

Знакомство «Русского Радио» с подшефным медведем состоялось 1 июня, в День защиты детей. Гостями праздника стали Burito с cупругой Оксаной и сыном Лукой, Стас и Юлия Костюшкины с сыном Мироном, Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном, ST с супругой Ассоль и дочерью Эстель, а также Юлианна Караулова с сыном Алексом.

В качестве почётных гостей в зоопарк были приглашены воспитанники Уваровского детского дома.

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