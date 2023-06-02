Экспертный совет Подмосковья признал свыше 400 изделий образцами народных промыслов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минкультуры и туризма.
Свою продукцию представили Павловопосадская платочная мануфактура, предприятие клинских игрушек «Ёлочка», Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Абрамцевское художественное училище и творческое объединение «Сделано в Хотьково».
Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.