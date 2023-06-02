Экспертный совет Подмосковья признал свыше 400 изделий образцами народных промыслов

На втором в этом году заседании художественного экспертного совета Московской области, которое состоялось в Сергиевом Посаде на Хотьковской фабрике резных художественных изделий 1 июня, признали образцами народных художественных промыслов 467 изделий фабрик и мануфактур.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минкультуры и туризма. Свою продукцию представили Павловопосадская платочная мануфактура, предприятие клинских игрушек «Ёлочка», Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Абрамцевское художественное училище и творческое объединение «Сделано в Хотьково». Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.