Школьники из Крыма и Севастополя прибыли в Ставрополь для участия в фестивале творчества
- РИА Новости
Торжественное открытие мероприятия состоялось в День защиты детей, 1 июня, передаёт ИА Sevastopol.Media.
Около 1 тыс. школьников из 65 субъектов России будут бороться за победу в шести творческих направлениях: вокальное, танцевальное, инструментальное и театральное искусство, оригинальный жанр и концертные программы.
Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.