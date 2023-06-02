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Школьники из Крыма и Севастополя прибыли в Ставрополь для участия в фестивале творчества

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Делегация школьников из Крыма и Севастополя приехала в Ставрополь, чтобы принять участие в фестивале «Российская школьная весна».
Школьники из Крыма и Севастополя прибыли в Ставрополь для участия в фестивале творчества
  • РИА Новости

Торжественное открытие мероприятия состоялось в День защиты детей, 1 июня, передаёт ИА Sevastopol.Media.

Около 1 тыс. школьников из 65 субъектов России будут бороться за победу в шести творческих направлениях: вокальное, танцевальное, инструментальное и театральное искусство, оригинальный жанр и концертные программы.

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России.

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